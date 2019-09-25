Мировой авторынок в августе уменьшился на 4%

В августе 2019 года в мире было продано 7,194 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,9% меньше прошлогоднего показателя. Об этом 25 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, на первом месте по количеству реализованных автомобилей находится Китай, где в августе было продано 1,95 млн машин (−7,9%). Второе место занимает США с показателем 1,64 млн единиц. Далее следуют рынки стран Западной Европы, где было продано 1,058 млн машин (−7,2%).

Кроме того, в список крупнейших мировых авторынков входят: Восточная Европа (329,4 тыс. ед., −6,5%), Южная Америка (273 тыс. ед., −9,9%), Япония (384 тыс. ед., +6,9%), Канада (182,5 тыс. ед., +0,4%) и Корея (134,1 тыс. ед., −6,5%).

Отмечается, что по итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 59,402 млн единиц (−5,9%).

24 сентября сообщалось, что спрос на новые люксовые автомобили в России с начала года упал на 11%.