Американист сравнил сроки возможного импичмента и президентства Трампа

Демократы не успеют завершить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа до конца его первого президентского срока, рассказал «Известиям» эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Накануне, 24 сентября, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу.



Импичмент президента означает вынесение против него обвинений в совершении серьезных преступлений. За импичментом может следовать отречение главы государства от власти.

«Процедура очень долгая по времени. Не так много было прецедентов, но минимум это год-полтора. Поэтому Трамп просидит до конца своего срока», — сказал Константин Блохин. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Палата представителей США пока что лишь ищет основания для объявления импичмента. Но для того, чтобы весь этот процесс завершить, нужно одобрение как минимум 2/3 сенаторов.

По словам эксперта, Трамп может чувствовать себя достаточно уверенно, потому что большинство в сенате США принадлежит республиканцам, которые при любом раскладе не допустят объявления импичмента.

Попытку объявить импичмент затеяли для того, чтобы ударить по позициям Трампа в преддверии президентских выборов 2020 года, мешать ему сконцентрироваться на внутренней и внешней политике, а также дискредитировать в глазах населения, отметил американист.

При этом в американском обществе нет консенсуса относительно нынешнего хозяина Белого дома, считает Блохин.

«Трамп усилил свои внутриполитические позиции. Он заручился поддержкой ВПК, республиканской партии, влиятельного произраильского лобби, даже части влиятельного многопартийного движения неоконов», — заключил эксперт.

Основанием для решения демократов попытаться добиться импичмента стала якобы попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

Президент назвал эти обвинения очередной «охотой на ведьм» и отрицает, что просил о чем-то незаконном президента Украины Владимира Зеленского. 24 сентября он заявил, что стенограмма его разговора с Зеленским будет обнародована.