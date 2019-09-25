Число получателей бесплатных продуктов увеличат в Ульяновской области

В Ульяновской области завершается акция «Наполни социальный погребок». Бесплатные продуктовые наборы получили 12 тыс. жителей региона: малообеспеченные, ветераны и инвалиды.

По словам губернатора Сергей Морозова, число участников акции в будущем можно увеличить. Он не исключил, что в подобной поддержке нуждаются студенческие молодые семьи. Тем более, сказал глава региона, урожай в Ульяновской области богатый, сообщает 1ul.ru.

По словам регионального министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, Ульяновская область обеспечена овощами своего урожая на 130%. Излишки реализуются на сельскохозяйственных ярмарках.