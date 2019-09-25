Жителя Липецка осудят за выращивание конопли в своем офисе

Суд Липецка приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 34-летнего Романа Зайцева, который обвиняется по двум статьям: «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере».

Как установило следствие, в апреле 2019 года Зайцев обустроил место для выращивания конопли в своем офисе, в здании в Универсальном проезде. Во время проверки полицейские насчитали 21 горшок с кустами растения.

Зайцев обеспечивал конопле благоприятный температурный режим и освещение с помощью люстр с лампами накаливания с глубоким отражателем направленного света.

Выращенное растение он сушил и упаковывал, а потом использовал для собственного употребления. В общей сложности в офисе-парнике правоохранители обнаружили более 1,6 кг высушенной травы, что считается партией крупного размера.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Зайцев является наркозависимым. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит несколько лет реального срока, пишет Lipetskmedia.