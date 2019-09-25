СК начал проверку по факту гибели рабочего в шахте в Оренбургской области

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб проходчик шахтостроительного управления Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК). Об этом в среду, 25 сентября, рассказали ТАСС в Следственном управлении СК России по Оренбургской области.

«Следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводят проверку по факту происшествия на предприятии в Гайском городском округе, в результате которого погиб человек», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел ранее 25 сентября в ходе работ по очистке скважин. Проходчик получил смертельную травму, в результате чего погиб. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

В июле сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. По данным СК, ЧП произошло 17 июля. 47-летнего проходчика придавило горной породой во время ведения работ в вентиляционном штреке.

Отмечается, что коллеги погибшего сами извлекли тело из-под завалов и подняли его на поверхность, где медики констатировали смерть.