Прямой эфир

СК начал проверку по факту гибели рабочего в шахте в Оренбургской области

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб проходчик шахтостроительного управления Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК). Об этом в среду, 25 сентября, рассказали ТАСС в Следственном управлении СК России по Оренбургской области.

«Следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводят проверку по факту происшествия на предприятии в Гайском городском округе, в результате которого погиб человек», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел ранее 25 сентября в ходе работ по очистке скважин. Проходчик получил смертельную травму, в результате чего погиб. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

В июле сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. По данным СК, ЧП произошло 17 июля. 47-летнего проходчика придавило горной породой во время ведения работ в вентиляционном штреке.

Отмечается, что коллеги погибшего сами извлекли тело из-под завалов и подняли его на поверхность, где медики констатировали смерть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция проверит достоверность обстрела машины журналистов в Туве
СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019