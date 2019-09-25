Девушка с чужим младенцем пропала в Тюменской области

В Тюменской области ведутся поиски 23-летней Виктории Айметдиновой, которая, предположительно, украла шестимесячного младенца. Инцидент произошел в Заводоуковске.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональный СКР, родители малыша оставили его с родственницей на 1,5 часа и ушла на похороны. При возвращении домой ребенка и девушку не нашли. Подгузники и бутылочка младенца остались дома.

Розыскные мероприятия ведутся с вечера 24 сентября. Отрабатываются различные причины пропажи Айметдиновой. По словам мамы ребенка, Натальи Гафнер, Айметдинова является супругой старшего сына ее мужа. Она сообщила также, что в лесу найден рюкзак девушки.

Установлено, что Айметдинова уже привлекалась к уголовной ответственности, но статья не указывается.

В июле в Казахстане женщина украла младенца из роддома для того, чтобы потом его продать. Ее оперативно задержали в гостинице неподалеку от медицинского учреждения.