Оградительную сетку на мосту в Омске намотали на аварийные перила

В Омске на Ленинградском мосту рабочие намотали оградительную сетку на аварийные перила, от которых она и должна была ограждать. Ранее она была натянута в 10 см от перил, но теперь ее переместили.

Как поясняет ИА «Город55», на сетку поступало много жалоб. Так, велосипедисты цеплялись за это ограждение, а хулиганы намеренно его рвали. Порывы ветра срывали сетку с креплений, и она оказывалась на проезжей части. Городские службы изо дня в день восстанавливали ограждение.

В итоге в администрации города приняли решение обмотать остатками сетки перила моста. На самом заборе появилась предупреждающая табличка, запрещающая опираться на аварийную конструкцию.

Ранее сообщалось, что власти Омской области помогут ветеранам Великой Отечественной войны с ремонтом их жилья.