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Туристическую тропу проложили в Синицинском бору под Тюменью

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Туристическая тропа появилась в Ишимском районе Тюменской области. Ее протяженность — 15 км. Официальное открытие запланировано на 18 октября.

Тропа начинается у спортивно-оздоровительной базы «Буревестник». На всем ее протяжении установили точки отдыха с крытыми скамейками, есть урны, туалеты и кострище. Туристы смогут узнать о флоре и фауне Синицинского бора, попробовать свои силы в спортивном ориентировании.

Как сообщает портал «Наш город» со ссылкой на организаторов тропы, деньги на ее создание — это грант в 100 тыс. рублей. Территорию под тропу в бору начали благоустраивать в начале лета. Она является особо охраняемой и памятником природы регионального значения.

Синицинский бор — самый южный естественный массив в Тюменской области. Рядом с ним находится деревня Синицина.

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