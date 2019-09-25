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Новорожденных детенышей кошачьей акулы покажут в «Москвариуме»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/пресс-служба «Москвариума»
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Двух детенышей азиатской кошачьей акулы можно бесплатно увидеть в «Москвариуме» на ВДНХ. Об этом сообщается в среду, 25 сентября, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«С 26 по 29 сентября с 10:00 до 22:00 все желающие смогут бесплатно увидеть детенышей азиатской акулы. Для этого на втором этаже океанариума установят морской аквариум», — отмечается в сообщении.

Акцию приурочили ко Всемирному дню моря, который отмечается 26 сентября. Каждый акуленок весит не более 40 г, а длина не превышает 10 см.

Ихтиологи создали в «Москвариуме» для кошачьих акул условия, приближенные к дикой природе. «Специалисты подобрали для них рацион питания, освещение, температуру, соленость воды — всё самое необходимое для жизни и развития потомства», — отмечается на сайте мэра.

В августе 2018 года в семье дельфинов-афалинов в «Москвариуме» родился малыш. Это уже второй детеныш дельфина, родившийся в столичном центре океанографии. Его старший брат Трой появился на свет в 2015 году.

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