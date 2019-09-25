Сразу два пожара произошло в общежитии в Тобольске

В Тобольске сотрудникам МЧС пришлось дважды выезжать по одному и тому же адресу на тушение пожара. Оба раза горел дом в 6-м микрорайоне города. Промежуток между возгораниями составил четыре часа. Оба раза обошлось без пострадавших.

Как рассказали в областном МЧС, первый вызов по факту возгорания поступил на пульт дежурного в 13:06. Пожарные обнаружили матрас, лежащий на полу между первым и вторым этажами. К тому времени сами жильцы ликвидировали возгорание.

Второй раз пожарных вызвали в 17:10. На том же месте они обнаружили горящие детские санки и коляску. Из здания эвакуировали 32 человека. 15 из них – это дети. Их пожарные выносили на руках, сообщает megatyumen.ru.

По предварительным данным, причиной случившегося стал умышленный поджог. В социальных сетях очевидцы пишут, что во второй раз два мальчика школьного возраста облили входную дверь бензином и подожгли. Якобы это видно на записи с видеокамеры. Официально эта информация не подтверждена.

24 сентября сообщалось, что у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана загорелась плавучая база «Петр Житников». Тарные материалы вспыхнули в консервном цехе базы. Эвакуированы 200 человек.