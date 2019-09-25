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Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»

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Фото: ТАСС/DPA/Britta Pedersen
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Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.

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«Metropolitan Opera подтверждает, что Пласидо Доминго согласился отменить все будущие выступления», — приводит выдержку из него в среду, 25 сентября, ТАСС. Соглашения об этом достигли театр и артист, решение вступило в силу немедленно.

Вместо Доминго партию Макбета в опере «Макбет» Джузеппе Верди в постановке итальянского дирижера Марко Армильято на сцене Metropolitan Opera исполнит серб Желько Лучич. Вместе с ним выступит народная артистка РФ Анна Нетребко.

13 августа девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, происходивших начиная с 1980-х годов. По их словам, певец предлагал им протекцию в обмен на сексуальные отношения. Восемь заявительниц предпочли остаться в тени, открыто выступила только певица Патрисия Вульф.

5 сентября скандал получил развитие — против певца обвинения выдвинули еще 11 женщин. Большинство из них пожелали остаться анонимными, так как до сих пор работают в этой сфере и не хотят столкнуться с последствиями.

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