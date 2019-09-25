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Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал прогресс, который в последнее время наметился в диалоге между Киевом и Москвой. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 24 сентября.

По словам французского лидера, президент Украины Владимир Зеленский начал делать первые шаги по налаживанию отношений, на которые смог ответить российский президент Владимир Путин, что стало началом прогресса в ситуации между странами, передает ТАСС.

Макрон также напомнил, что в предстоящие недели состоится саммит в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств, пишет «Газета.ру».

7 сентября Путин провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

Комментируя переговоры, Зеленский отметил, что он и президент РФ сделали всё, что обещали, в вопросе обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся также 7 сентября.

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