Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента страны Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

На опубликованных журналистами кадрах видно, что политик сидит с закрытыми глазами и его голова опускается. В таком положении 81-летний Росс провел около 15 минут.

При этом отмечается, что министр засыпает на публичных мероприятиях не впервые. В 2017 году он оказался в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.