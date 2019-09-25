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Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

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Фото: TASS/Zuma/Ray Tang
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Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента страны Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

На опубликованных журналистами кадрах видно, что политик сидит с закрытыми глазами и его голова опускается. В таком положении 81-летний Росс провел около 15 минут.

При этом отмечается, что министр засыпает на публичных мероприятиях не впервые. В 2017 году он оказался в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.

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