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Абэ заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом глава японского правительства заявил во вторник, 24 сентября, на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я полон решимости встретиться с председателем Ким (Чен Ыном) без каких-либо предварительных условий», — цитирует политика ТАСС.

Абэ также отметил, что поддерживает подход президента США Дональда Трампа в отношении КНДР, «при котором два лидера ведут откровенный диалог и пытаются решить существующие проблемы».

25 августа в Пхеньяне заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Все ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.

26 августа генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что его страна продолжит работать с международным обществом, а в первую очередь с Россией и Китаем, над денуклеаризацией Корейского полуострова.

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