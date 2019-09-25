Четыре человека погибли в аварии в Дагестане

Четыре человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении трех автомашин в Хасавюртовском районе Дагестана. Авария произошла на федеральной автодороге «Кавказ» в районе населенного пункта Тотурбийкала. Лоб в лоб столкнулись две «Приоры». После удара одну из машин отбросило на ВАЗ-2107. Машины восстановлению не подлежат. Пострадавших людей госпитализировали. Виновников и причины аварии установит следствие.