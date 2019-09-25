Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.

По мнению зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепы, России нельзя оставлять столь вопиющий дипломатический укол со стороны США без ответа.

«Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН, — сказал он «Известиям». — Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание».

Так, например, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

Между тем президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны ООН избежал упоминания РФ. По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, это говорит о положительных изменениях в общем курсе американской политики.

«Трамп всегда нормально относился к России, несмотря на то что его провоцировали глупыми обвинениями в связях с Москвой. Давно понятно, что нашу страну американцы используют для решения внутренних проблем, а Трамп не хочет идти на поводу у своих конкурентов», — заявил политик «Известиям».

Как пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, американский лидер не упомянул РФ исключительно для того, чтобы показать свои сильные стороны перед электоратом на фоне выборов в 2020 году.

Подробнее — в материале «Известий»:

Проигрыш в лотерею: в России предложили запретить грин-карты