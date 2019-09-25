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Премьер-министр Британии рассказал о своей политике в отношении РФ

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Stefan Rousseau
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях Генеральной ассамблеи ООН заявил, что у него «очень позитивная политика» в отношении России.

«Очень позитивная», — цитирует «РИА Новости» Джонсона.

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Ранее 24 сентября стало известно, что Джонсон не собирается уходить в отставку после решения верховного суда страны, который признал приостановку работы парламента незаконной.

Британский парламент в начале сентября официально приостановил работу до 14 октября, из-за чего его членов осталось значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из Евросоюза.

Перед этим, в конце августа, Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой санкционировать приостановку работы парламента, и она согласилась это сделать.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке Brexit. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не договорятся об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. При этом премьер-министр настаивает на том, что Британия покинет ЕС 31 октября в любом случае.

Ситуация вокруг Brexit зашла в тупик, в связи с тем что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

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