Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не будет изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме существующего экспортера — компании «Газпром». Об этом во вторник, 24 сентября, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля о возможности импорта определенного объема российского газа не только у «Газпрома» касаются исключительно того, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре.

Однако на вопрос о том, как можно реализовать подобный план в условиях российского законодательства, Новак ответил, что в России единый экспортер, и никаких изменений по данному поводу не предвидится, пишет «РИА Новости».

Ранее 20 сентября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность закупки определенного объема газа у России. По его словам, это могут быть покупки не только у «Газпрома».

На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии (ЕК) об условиях использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» 1 января 2020 года.