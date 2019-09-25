МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений. Реорганизация связана с переходом на новую организационно-штатную структуру, cообщили в ведомстве во вторник, 24 сентября.

До конца 2019 года министерство планирует упразднить, в частности, ряд пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам, а также центр материально-технического обеспечения.

Новая организационно-штатная структура будет введена в МЧС 1 января 2020 года.

Отмечается, что всем сотрудникам упраздняемых подразделений будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо им будут выплачены компенсации.

Реорганизация ведомства началась в 2018 году. На первом этапе этого процесса были ликвидированы четыре региональных центра МЧС, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях. Реализация пилотного проекта по переходу территориальных органов МЧС на новую организационно-штатную структуру в ряде регионов стало вторым этапом реорганизации.