Прямой эфир

Соперника бойца ММА Дацика задержали за разбой

0
Фото: rupres.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов задержан за разбой в подмосковной Истре.

Восстание Емельяненко: боец MMA готовится провести 11 боев за вечер
Ряд экспертов считает, что спортсмен переоценил свои возможности

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, бойцы ОМОН нагрянули в дом к спортсмену на прошлой неделе. Его задержали вместе с предполагаемым подельником.

У Новоселова оперативники изъяли боевой револьвер. Однако на следующий день бойца ММА отпустили. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу.

29 июня Новоселов должен был участвовать в бое с петербуржцем Вячеславом Дациком. Бой пришлось отменить, так как 16 июня Дацику сломали челюсть в турнире True Gym Fights.

По данным из открытых источников, в 1993 году Новоселова осудили на 14 лет за убийство. В 2012 году его осудили еще раз — на 3,5 года за участие в наркобизнесе.

На счету спортсмена десять боев в смешанных единоборствах, в восьми из которых он одержал победы. Дацик выиграл пять из 13 поединков.

21 сентября Дацик сообщил о том, что в него стреляли в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел возле дома бизнесмена Андрея Бобылева. В апреле сообщалось, что Дацик в первом поединке после освобождения из колонии проиграл блогеру Артему Тарасову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым
Нурмагомедов пожертвовал деньги на воду детям в Африке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019