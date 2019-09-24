Соперника бойца ММА Дацика задержали за разбой

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов задержан за разбой в подмосковной Истре.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, бойцы ОМОН нагрянули в дом к спортсмену на прошлой неделе. Его задержали вместе с предполагаемым подельником.

У Новоселова оперативники изъяли боевой револьвер. Однако на следующий день бойца ММА отпустили. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу.

29 июня Новоселов должен был участвовать в бое с петербуржцем Вячеславом Дациком. Бой пришлось отменить, так как 16 июня Дацику сломали челюсть в турнире True Gym Fights.

По данным из открытых источников, в 1993 году Новоселова осудили на 14 лет за убийство. В 2012 году его осудили еще раз — на 3,5 года за участие в наркобизнесе.

На счету спортсмена десять боев в смешанных единоборствах, в восьми из которых он одержал победы. Дацик выиграл пять из 13 поединков.

21 сентября Дацик сообщил о том, что в него стреляли в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел возле дома бизнесмена Андрея Бобылева. В апреле сообщалось, что Дацик в первом поединке после освобождения из колонии проиграл блогеру Артему Тарасову.