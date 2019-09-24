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МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений в рамках реорганизации

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений. Как сообщили в ведомстве во вторник, 24 сентября, реорганизация связана с переходом на новую организационно-штатную структуру.

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До конца текущего года министерство планирует упразднить, в частности, ряд пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам, а также центр материально-технического обеспечения.

Новая организационно-штатная структура будет введена в МЧС с 1 января 2020 года.

«Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий», — подчеркнули в ведомстве.

Реорганизация ведомства началась в 2018 году. На первом этапе этого процесса были ликвидированы четыре региональных центра МЧС, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях. Реализация пилотного проекта по переходу территориальных органов МЧС на новую организационно-штатную структуру в ряде регионов стало вторым этапом реорганизации.

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