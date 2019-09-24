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Более 2 млрд рублей выделили на Центр по хоккею с мячом в Иркутске

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Правительство России выделит 2,1 млрд рублей на завершение строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, пишет «РИА Новости». Документ о предоставлении субсидии подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Все работы на объекте планируется закончить к ЧМ по хоккею с мячом к марту 2020 года.

Как напоминает ИА IrkutskMedia, проект одобрил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в Москве в феврале 2018 года. Инициативу поддержали Союз конькобежцев России и Федерация хоккея с мячом России.

Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами на 6 тыс. зрителей, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Центр предполагает быстрое переоснащение под летние виды спорта.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд пройдет весной 2020 года в Иркутске. С 1 по 8 марта состоятся матчи группы Б, а с 29 марта по 5 апреля — матчи группы А.

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