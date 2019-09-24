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Жена Гармаша опровергла слухи о госпитализации актера

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Супруга народного артиста России Сергея Гармаша, актриса московского театра «Современник» Инна Гармаш опровергла информацию о госпитализации мужа.

«У нас всё в порядке. Сережа на даче, он дома», — сказала Инна Гармаш Пятому каналу, добавив, что слухи о полученной актером травме не соответствуют действительности.

Ранее 24 сентября в СМИ появилась информация, что Сергей Гармаш разбил голову в ростовском аэропорту Платов. Утверждалось, что актера в нетрезвом состоянии доставили в одну из больниц Новочеркасска, добавляет «Газета.ру».

Сергей Гармаш известен широкому зрителю по ролям в фильмах «Стиляги», «Движение вверх», «Елки», «Матильда», а также работам в других кинолентах и сериалах.

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