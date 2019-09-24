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Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О полиции»

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Госдума приняла в третьем чтении проект закона, позволяющий полицейским выносить гражданину официальное предостережение, если тот совершает противоправное действие. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «РИА Новости».

Законопроект подготовили члены комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым. По его словам, нововведение — это «не репрессивная мера», оно связано не с привлечением к ответственности, а с профилактикой правонарушений.

«Самое важное сейчас — удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое», — подчеркнул Пискарев.

Инициатива вносит изменения в 13 ФЗ «О полиции». Она позволит полицейскому предупредить гражданина о недопустимости тех или иных действий. Порядок объявления такого предостережения и лиц, уполномоченных его объявлять, будет определять МВД.

2 июля данный законопроект поддержало правительство России. В Госдуму поправка в закон «О полиции» была внесена в марте.

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