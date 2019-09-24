В Крыму предложили возбудить дело против Киева по статье об экоциде

Уголовное дело против властей Киева может быть возбуждено по статье об экоциде, основанием для этого является перекрытие Северо-Крымского канала. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.

По словам руководителя рабочей группы, водная блокада полуострова со стороны Украины привела к заболачиванию земель в Херсонской области и возникновению угрозы экологической катастрофы на химическом предприятии «Крымский титан» в районе города Армянска. Руководство предприятия уже попросило российские власти возбудить против украинских чиновников уголовное дело по ст. 358 УК РФ «Экоцид».

Как отметил Молохов в ходе 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, в действиях киевских властей усматривается состав преступления против мира и безопасности человечества. Также их действия расцениваются как покушение на массовое уничтожение растительного мира, отравление атмосферы и совершение иных действий, способных привести к экологической катастрофе. Он напомнил, что перекрытие украинской стороной Северо-Крымского канала в 2014 году привело к значительному ущербу для крымских предприятий по выращиванию сельхозкультур, прежде всего риса.

«До сих пор Европейским судом по правам человека не принята к рассмотрению жалоба Красноперекопского рыбного комбината на действия Украины, связанные с водной блокадой Крыма», — добавил эксперт, призвав спецдокладчика ООН о праве на развитие Саада Альфарарги обратить внимание на продолжающееся со стороны Киева нарушение права на развитие жителей Крымского полуострова, которое выражается в водной блокаде республики.

Говоря об экологических проблемах в Республике Крым, «РИА Новости» отмечает, что кислотонакопитель — отстойник, построенный в советское время на полуострове, — в последние годы сильно обмелел. Это привело к увеличению концентрации кислот и испарению химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, но после присоединения Крыма к России в 2014 году Киев перекрыл поставки днепровской воды. Канал покрывал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Российские власти решили проблему бурением новых артезианских скважин.

В начале сентября 2019 года бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подсчитал, что блокада Крыма стала ошибкой Киева, поскольку ежегодно экономика страны теряет около $1 млрд, а Россия открыла для себя новые возможности. С ним согласился замглавы крымского парламента Владимир Бобков. Позже, 24 сентября, украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. В Госдуме раскритиковали это предложение.