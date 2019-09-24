Интернет-портал для аграриев создадут в Нижегородской области

Для аграриев Нижегородской области создадут собственный интернет-ресурс. С помощью него можно будет искать сотрудников, заключать контракты, продавать и закупать товары, узнавать актуальную информацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

По словам главы минимущества региона Сергея Баринова, портал поможет аграриям в ведении бизнеса, а люди смогут покупать фермерскую продукцию рядом с домом по ценам производителя, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее во вторник сообщалось, что губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поручил оказать поддержку животноводческим хозяйствам в закупке сена. Из-за паводка и дождей аграрии не смогли подготовить кормовую базу на зиму.