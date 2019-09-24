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Энергетики завершили ремонт одной из подстанций Мурманска

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В Ленинском районе Мурманска специалисты филиала «Россети Северо-Запад» завершили ремонт одной из узловых подстанций. Мощность энергообъекта составляет 126 МВА.

Энергетики выполнили текущий ремонт силового трансформатора и двух трансформаторов собственных нужд, капремонт обходного выключателя, средний ремонт четырех разъединителей и другие работы. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Работы проведены для повышения надежности электроснабжения жителей Ленинского района и северной промышленной зоны Мурманска.

В конце августа стало известно, что борщевик, разросшийся на огромных территориях России, может принести пользу в качестве материала для аккумуляторов. Ученые из НИТУ «МИСиС» исследовали возможности волокнистых веществ стеблей растения.

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