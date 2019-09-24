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В Греции молния убила двоих человек

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В Греции два человека скончались от удара молнии. Как сообщает во вторник, 24 сентября, издание Ekathimerini, одной из жертв стал 35-летний мигрант, который во время грозы по неизвестной причине вышел из укрытия.

Второй жертвой, по некоторым данным, стал 56-летний выходец из Болгарии, который собирал металлолом на нелегальной мусорной свалке.

Первый инцидент произошел на северо-западе административного округа Пелопоннес, второй — на юго-западе. На этот район в числе прочих во вторник обрушились сильные дожди с грозами. По данным Национальной обсерватории в Афинах в этот день было зафиксировано 14,4 тыс. молний, в основном на западе страны.

В некоторых районах осадки привели к сходу селей. На острове Кефалония затопило улицы.

16 сентября сообщалось, что в Новосибирске во время ливня молния попала в движущийся автомобиль. Этот случай попал в объектив видеорегистратора. В результате инцидента никто не пострадал.

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