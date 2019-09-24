В Литве депутата заподозрили в связях с Россией

Сейм Литвы поддержал идею провести парламентское расследование в отношении деятельности депутата Ирины Розовой, которую подозревают в связях с российскими дипломатами. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС.

Проведение расследования поддержали 86 членов Сейма, против высказался один человек, еще 12 воздержались. Расследованием займется комитет национальной безопасности и обороны (КНБО) парламента.

Розову пытаются представить как человека, якобы представляющего угрозу некой политической деятельностью. Департамент госбезопасности отказывает ей в доступе к информации, которая предоставляется всем парламентариям, приписывая депутату неформальные контакты с российскими дипломатами.

Также власти недовольны участием Розовой в Международной ассамблее православия (МАП) в Тбилиси, несмотря на то,что депутат получила соответствующее разрешение на участие в мероприятии.

Розова ранее заявила о своей невиновности и отказалась подавать в отставку. Депутат является членом партии «Русский альянс». Данная партия входит в парламентскую фракцию партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей», которая, в свою очередь, является частью коалиции правящего большинства.

Ранее в сентябре литовский президент Гитанас Науседа призвал НАТО усилить свое присутствие для «сдерживания» России.