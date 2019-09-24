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В сельских школах Тульской области созданы «Точки роста»

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В Тульской области центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в 34 сельских школах во всех муниципальных образованиях. Заместитель министра образования региона Елена Пчелина побывала в Волхонщинской школе Плавского района.

«Одно из направлений нацпроекта «Образование» — «Современная школа», оно предполагает модернизацию инфраструктуры действующих и строительство новых школ. Создание «Точек роста» призвано помочь повысить уровень образования в сельских школах и школах малых городов», — отметила Елена Пчелина. На эти цели в 2019 году потратят 76 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, передает ИА «Тульские известия».

Напомним, Министерство культуры России включило в культурный норматив российского школьника песни групп Nirvana и Pink Floyd, фильмы Андрея Тарковского и мультипликацию Хаяо Миядзаки. Пилотный совместный проект Министерства просвещения и Минкульта по введению культурных нормативов с 1 сентября стартует в восьми регионах России и распространится на Татарстан, Коми, Ставропольский край, Ярославскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Новосибирскую области.

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