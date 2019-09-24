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Сэкономленные на госзакупках средства подсчитали в Тамбовской области

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В Тамбовской области проходит III форум «За эффективные, честные и прозрачные закупки». По словам первого вице-губернатора региона Олега Иванова, за полтора года проведено 14 тыс. закупочных процедур на сумму свыше 25 млрд рублей.

«Система государственного и муниципального заказа постоянно развивается. За 2018 год и первую половину 2019 года заказчиками области освоено свыше 25 млрд рублей, проведено 14 тыс. закупочных конкурентных процедур. В их рамках сэкономлено 1,4 млрд рублей», — обратился Олег Иванов к участникам форума, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В конце августа стало известно, что компаниям стран ЕАЭС существенно упростят допуск к российским госзакупкам стоимостью от 1 млн рублей. Так, Россия будет признавать банковские гарантии, выданные иностранными кредитными организациями. Соответствующее соглашение планируется подготовить до 1 июля 2020 года, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии.

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