Трамп озвучил условие выделения помощи Украине

США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не будут делать свой вклад». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 24 сентября, по прибытии в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

«Я буду удерживать (помощь — Ред.) до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклад в Украину», — цитирует главу государства RT.

Ранее в этот же день Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что за несколько дней до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп поручил заморозить выделение почти $400 млн на помощь Киеву. Причиной такого решения послужила его неуверенность в необходимости выделения средств из-за высокого уровня коррупции в стране, уточняет телеканал «Звезда».

22 сентября российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что призыв Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.