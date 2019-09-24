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Трамп озвучил условие выделения помощи Украине

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США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не будут делать свой вклад». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 24 сентября, по прибытии в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

«Я буду удерживать (помощь — Ред.) до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклад в Украину», — цитирует главу государства RT.

Ранее в этот же день Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что за несколько дней до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп поручил заморозить выделение почти $400 млн на помощь Киеву. Причиной такого решения послужила его неуверенность в необходимости выделения средств из-за высокого уровня коррупции в стране, уточняет телеканал «Звезда».

22 сентября российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что призыв Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.

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