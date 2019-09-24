В Гане пресекли антиправительственный заговор

Сотрудники служб безопасности Ганы арестовали не менее трех подозреваемых в участии в антиправительственном заговоре. Об этом сообщает нигерийская телекомпания Channels TV со ссылкой на министра информации Ганы Коджо Оппонга Нкруму во вторник, 24 сентября.

«Заговор был направлен против президента с целью дестабилизировать ситуацию в стране», — приводит телекомпания слова Нкрумы. По словам министра, операция по задержанию была проведена в пятницу, 20 сентября.

Среди арестованных — военные, включая офицера, а также врач известного госпиталя в столице республики Аккре. Помещения медучреждения использовались как подпольные мастерские для изготовления оружия.

Спецслужбы следили за указанными лицами последние 15 месяцев, были установлены их попытки контактов с военнослужащими. Ряд военных сейчас допрашиваются на предмет возможных связей с заговорщиками.

Гана считается оплотом стабильности в Западной Африке с момента ее перехода к многопартийной демократии в 1992 году. Президент Нана Акуфо-Аддо возглавил республику в 2017 году.