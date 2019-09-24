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Обвиняемого в убийстве Олеся Бузины избрали в общественный совет НАБУ

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Андрей Медведько, который обвиняется в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает интернет-портал «Страна.ua».

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«Обвиняемого в убийстве писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали в общественный совет НАБУ. Его фамилия фигурировала в списке претендентов на места двух членов совета, уволенных за непосещаемость. Интернет-голосование за кандидатов закончилось в 21:00 (совпадает с мск) 23 сентября», — указано в сообщении.

Официальные результаты голосования будут обнародованы 30 сентября.

Оппозиционный журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на Дегтяревской улице. Сотрудник СМИ получил четыре огнестрельных ранения, одна пуля попала ему в голову. Было возбуждено дело по статье «Умышленное убийство». Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук.

Незадолго до смерти Бузина рассказывал, что получал угрозы от украинских националистов во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Кроме того, журналист утверждал, что на него оказывали давление сверху. По словам его матери Валентины Бузины, очевидно, что «к убийству причастны украинские спецслужбы».

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