Синоптик спрогнозировала возвращение 20-градусного тепла в Москву

Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре. Об этом «РИА Новости» 24 сентября рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она не исключила, что могут быть периоды, когда температурный режим будет выше климатической нормы, пишет RT.

Позднякова уточнила, что в октябре средняя температура воздуха в дневные часы может достигать +15…+20 градусов. Вместе с тем специалист отметила, что теплой в октябре может считаться погода со среднесуточной температурой около +10…+12 градусов при норме +8 градусов, пишет НСН.

В ночь на среду, 25 сентября, в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров могут опуститься до показателя в –3 градуса.