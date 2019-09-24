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Скандалом в тюменской реанимации займутся следователи

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В Тюмени началась доследственная проверка конфликта между родственниками умершего после ДТП молодого человека и врачами отделения реанимации ОКБ № 2. Будут опрошены свидетели, запланирована судебно-медицинская экспертиза, сообщается на сайте СК РФ по Тюменской области.

Ранее портал Megatyumen.ru со ссылкой на департамент здравоохранения сообщал, что родственники отказались от процедуры изъятия органов для дальнейшей трансплантации. Медикам пришлось вызывать полицию, из-за того что родственники устроили скандал и стали ломать дверь в отделение реанимации. Обе стороны написали заявление в правоохранительные органы.

В июле жительница Ростова-на-Дону попыталась забрать сына из больницы № 20, где ему поставили диагноз «острый аппендицит». Женщина написала отказ от госпитализации, начала передразнивать врачей и устроила скандал. Отмечается, что ребенка всё же прооперировали, а родительница извинилась за свое поведение.

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