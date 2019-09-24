Кооператив «Достояние народа» в Брянске присвоил 9,5 млн рублей

В Брянске кредитный потребительский кооператив «Достояние народа» незаконно выманил у клиентов более 9,5 млн рублей. Возбуждено дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества».

По информации УМВД, финансовая пирамида действовала с ноября 2017 по август 2019 года. Кооператив располагался по адресу: проспект Ленина, 24. Минувшим летом он закрылся, а людям так и не вернули вложенные деньги, пишет интернет-газета «Брянские новости». Сотрудники кооператива скрылись, их разыскивает полиция. Также идет выяснение точного количества потерпевших.

Как стало известно в июне, в Ярославле задержали участников организованной группы, которые подозреваются в создании крупной финансовой пирамиды. Мошенники, представляясь сотрудниками зарубежной инвестиционной компании, выманивали у граждан деньги под предлогом выплаты высоких дивидендов в 36% годовых.