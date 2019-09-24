Госдума в первом чтении одобрила проект о запрете маленьких баров в жилых домах

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе и барах площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Решение было принято 24 сентября на заседании нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, регионы получают право самостоятельно регулировать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, включая полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пишет агентство городских новостей «Москва».

Законопроект был инициирован после многочисленных обращений и жалоб горожан, проживающих в многоквартирных домах с такими заведениями. Проект закона подготовлен группой депутатов Государственной думы от фракции «Единая Россия».

Как отмечает телеканал «360», на прошлой неделе законопроект одобрили комитеты по экономической политике и охране здоровья. По словам депутата Госдумы Анны Кувычко, законопроект должен ограничить деятельность псевдобаров, которые работают в любое время суток и наносят непоправимый вред, в частности, подрастающему поколению.

17 сентября правительство России поддержало идею депутатов Госдумы запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью меньше 20 кв. м в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.