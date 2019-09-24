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Колокольцев провел заседание антинаркотического комитета

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Фото: мвд.рф
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Заседание Государственного антинаркотического комитета (ГАК) прошло под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева во вторник, 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства в этот же день.

В режиме видеоконференции в мероприятии участвовали председатели антинаркотических комиссий — руководители субъектов России.

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На открытии заседания Колокольцев отметил, что отечественный наркотический рынок движется в сторону преобладания синтетических наркотиков.

По его словам, в этом году было ликвидировано порядка 100 подпольных нарколабораторий, производящих в основном синтетические вещества. «Совсем недавно пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого осуществляли изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков на территории Московского региона и Республики Марий Эл. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны организатор и участники группы. Изъято лабораторное оборудование, а также около 20 кг запрещенных веществ», — сказал министр.

Глава МВД отметил, что об увеличении доли синтетики говорит и медицинская статистика. В 2018 году возросло число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов, а количество больных опийной наркоманией уменьшилось.

В сообщении ведомства отмечается, что нынешняя система учета наркозависимых не отражает реальную картину наркопотребления в стране. В ней нужно учитывать и те категории граждан, потребляющих наркотики без медицинских показаний, а также лица, доставляемые на освидетельствование при оформлении административных протоколов и в ходе производства по уголовным делам. Министр предложил детально проработать данный вопрос в рамках межведомственной рабочей группы ГАКа.

Участники заседания также обсудили меры по предотвращению распространения допинга в спортивной среде. Члены комитета решили, что действующая система допинг-контроля в большей степени позволяет ограничить масштабы использования спортсменами запрещенных веществ и методов. Тем не менее, на заседании были рассмотрены дальнейшие шаги по минимизации возможных рисков.

В начале июля президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России совместно со Следственным комитетом (СК), МВД и ФСБ до 1 октября проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. МВД совместно с Минздравом также до 1 октября было поручено проанализировать практику привлечения медицинских и фармацевтических сотрудников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков и психотропных веществ, которые повлекли их утрату.

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