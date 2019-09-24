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СК проверит сообщения о падении лифта в жилом доме в Москве

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Следственный комитет проверит информацию о падении лифта в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом 24 сентября агентству городских новостей «Москва» рассказали в ГСУ Следственного комитета России по столице.

Инцидент произошел 23 сентября в жилом доме на улице Островитянова. По данным источника, во время движения кабина резко проехала несколько этажей вниз, после чего остановилась. Резкий спуск сопровождался звуками, похожими на падение частиц бетона на крышу кабины.

Следователи проводят доследственную проверку изложенных фактов, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В июле сообщалось, что лифт оторвал палец пятилетнему мальчику в Москве.

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