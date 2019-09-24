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В Госдуме раскритиковали Киев после инициативы ввести морскую границу с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инициатива сотрудников украинской «Госгидрографии» начать переговоры о введении морской границы между РФ и Украиной — это попытка привлечь внимание к вопросу о принадлежности Крыма, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне, 23 сентября, «Госгидрография» предложила начать принудительные переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. В ведомстве объяснили, что без этого Киев не сможет реализовать свои права в пределах морской зоны и легально использовать водные ресурсы.

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«Вопрос «чей Крым?» порядком утомил весь мир, но Украина не останавливается, выдумывая новые и новые «креативные» ходы», — отметил депутат.

Он также обратил внимание на эмоциональный градус в заявлении главы «Госгидрографии» Александра Шипцова.

«Термин «принудить» не совсем верный, нет международного правового механизма, чтобы принудить суверенное государство исполнять какие-то решения. Можно поставить вопрос, обозначить проблему, но путь принуждения — это что-то новое в международном праве», — заключил парламентарий.

Ранее 24 сентября глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе поприветствовал предложение Украины установить морскую границу с Россией и назвал условия, при которых это можно осуществить.

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