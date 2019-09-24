Фиктивные экзамены для мигрантов организовали в Астраханской области

Шестеро астраханцев признаны виновными в организации незаконного пребывания в России иностранных граждан. Они создали фирму по приему экзаменов у мигрантов на владение русским языком, знание истории и основ законодательства без фактического проведения проверки знаний.

На основании фиктивных сертификатов органами внутренних дел иностранным гражданам выдавались разрешения на временное проживание и работу в РФ. Как сообщили в прокуратуре Астраханской области, мужчины получили от 1 до 1,5 года колонии, женщины — два года условно. Трем подсудимым назначены штрафы в размере 100 тыс. рублей, передает «Астрахань 24».

В июле сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы. Три сотрудника управления по вопросам миграции по городу и трое их соучастников собирали и подавали в отдел по вопросам миграции недостоверные документы для миграционного учета иностранцев.