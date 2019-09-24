Бурых медведей пересчитают в Вологодской области

В Вологодской области в охотничьих угодьях продолжается учет численности бурого медведя. Специалисты ведут поголовный счет животных, измеряют отпечатки лап на их маршрутах, проводят исследования кормовых полей.

Как пояснил вице-губернатор области Михаил Глазков, полевые работы считаются трудоемкими потому, что для обследования всех кормовых полей необходимо большое количество специалистов. Чтобы получить точные данные, учетчики должны обладать знаниями по биологии и опытом подобной деятельности.

На качество работы значительно влияет наличие в лесу естественных кормов. Речь идет о дикорастущих яблоках и рябине. В этом году медведи активно использовали кормовые посевы, что позволяет ожидать более точные результаты оценки.

Завершить учет планируется до 30 ноября. После этого исследователи смогут сделать выводы о динамике численности бурого медведя в Вологодской области. В 2018 году их количество составляло 11 тыс. особей. Это на 11% больше, чем в предыдущий период, сообщает ИА FlashNord.