В Ингушетии открыта первая очередь цифровой подстанции «Плиево Новая»

Министр энергетики Александр НОвак дал старт работе цифровой подстанции «ПлиЕво Новая» в Ингушетии. Объект «Россетей» позволит выдать чеченским и ингушским потребителям электроэнергию, которая вырабатывается на Грозненской ТЭС. Подстанция обеспечит энергией Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Теперь в единое кольцо связаны девять линий электропередачи напряжением 110 кВ. На объекте — только российское оборудование. В случае аварии цифровые датчики покажут точное место обрыва сети. В развитие энергетики Северо-Кавказского федерального округа вложат 18 млрд рублей.