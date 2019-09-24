Спецбригады сформируют в Хабаровском крае для перевозки пожилых пациентов

Специализированные машины поступят в Хабаровский край для организации транспортировки пожилых пациентов в медицинские учреждения. Мобильные бригады сформируют в нескольких районах.

По данным краевого правительства, 12 машин поступят в регион до конца года. Их закрепят за комплексными центрами социального обслуживания населения. Автомобили будут использовать для доставки сельских жителей старше 65 лет в медицинские учреждения для обследований. Власти уже согласуют порядок оказания услуги.

Мобильные бригады появятся в Амурском, Вяземском, Комсомольском, Николаевском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном районах, районе им. Лазо и Хабаровске. Об этом пишет ИА AmurMedia. Автомобили оснащены подъемником для инвалидов-колясочников. Первые шесть машин прибудут в регион до ноября, вторая поставка состоится в декабре.

Автомобили будут приобретены за счет федерального бюджета. На эти цели направлено 22,8 млн рублей.