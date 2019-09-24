Прямой эфир

Украина купила у Чехии 16 артиллерийских установок «Гвоздика»

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина приобрела у чешской компании Excalibur Army Spol. SRO партию из 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика». Об этом сообщает специализированный ресурс Defense Express.

Также «Укринмаш» купила две башни с гаубицами 2A31. Оружие обошлось Украине в $1 млн 565 тыс., а комплектующие — более чем в $120 тыс., уточняет REGNUM.

15 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что на безопасность и оборону в проекте бюджета страны на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около $10 млрд), напоминает RT.

17 сентября таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию. По словам председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, таможенники совместно с КГБ проверили информацию о перемещении оружия с Украины в Литву, а далее более крупными партиями — в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парубий подтвердил возбуждение против него дела о беспорядках в Одессе
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019