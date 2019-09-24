Украина купила у Чехии 16 артиллерийских установок «Гвоздика»

Украина приобрела у чешской компании Excalibur Army Spol. SRO партию из 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика». Об этом сообщает специализированный ресурс Defense Express.

Также «Укринмаш» купила две башни с гаубицами 2A31. Оружие обошлось Украине в $1 млн 565 тыс., а комплектующие — более чем в $120 тыс., уточняет REGNUM.

15 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что на безопасность и оборону в проекте бюджета страны на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около $10 млрд), напоминает RT.

17 сентября таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию. По словам председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, таможенники совместно с КГБ проверили информацию о перемещении оружия с Украины в Литву, а далее более крупными партиями — в Россию.