Рабочий погиб при падении с восьмого этажа на стройке в Краснодаре

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 24-летнего рабочего во время строительных работ. Мужчина упал с высоты восьмого этажа.

По данным следствия, сотрудник коммерческой организации проводил работы на восьмом этаже строящегося многоквартирного дома. Мужчина не удержал равновесие и упал. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщают «Кубанские новости».

По факту произошедшего проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства гибели сотрудника.

Ранее сообщалось, что в Рязани мужчина погиб во время монтажа рекламного плаката на щите. Рабочий задел высоковольтные провода.