Количество дорожных аварий снизилось в Пскове

В Пскове за первые восемь месяцев 2019 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом начальник ГИБДД по городу Владимир Папорт заявил в прямом эфире Псковского агентства информации-live 24 сентября.

За восемь месяцев в городе произошло 149 аварий, в которых погибли четыре и пострадали 183 человека. Из них 11 аварий произошли по вине пьяных водителей.

По словам Папорта, наблюдается рост случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Были задержаны 320 водителей, из них 64 повторно.

По состоянию на 1 января 2019 года в Пскове зарегистрировано 110 тыс. автомобилей. Количество транспорта в городе увеличивается в среднем на 3 тыс. единиц в год.