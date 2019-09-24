Прямой эфир

Количество дорожных аварий снизилось в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове за первые восемь месяцев 2019 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом начальник ГИБДД по городу Владимир Папорт заявил в прямом эфире Псковского агентства информации-live 24 сентября.

За восемь месяцев в городе произошло 149 аварий, в которых погибли четыре и пострадали 183 человека. Из них 11 аварий произошли по вине пьяных водителей.

По словам Папорта, наблюдается рост случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Были задержаны 320 водителей, из них 64 повторно.

По состоянию на 1 января 2019 года в Пскове зарегистрировано 110 тыс. автомобилей. Количество транспорта в городе увеличивается в среднем на 3 тыс. единиц в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легковой автомобиль протаранил остановку с людьми в Пскове
Сотрудников ГИБДД наградят за спасение ребенка после ДТП в Пскове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019