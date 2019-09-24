Пропавшая в красноярской тайге семья вышла из леса

В Красноярском крае семья из четырех человек, которая 22 сентября отправилась в лес собирать кедровые орехи и потерялась, самостоятельно вышла в ближайшую деревню Чистый Ручей. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Семья ушла в лес в районе 25-го км трассы Тюхтет–Красинка, после чего пропала. В поисках участвовали 125 человек, в том числе волонтеры Национального центра помощи и полицейские, пишет «Федеральное агентство новостей». Им удалось обнаружить автомобиль, на котором приехали пропавшие. Следственный комитет России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело об убийстве, чтобы подключить все ресурсы к поискам пропавших.

Как уточняет телеканал «360», потерявшимися оказались 49-летний мужчина, 46-летняя женщина и их двое детей 20 и 11 лет. Как они были одеты и что у них было при себе, неизвестно. В ходе поисковой операции волонтеры задействовали квадроцикл и квадрокоптер для обзора с высоты, сообщает «Ридус».