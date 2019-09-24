Лучшего шеф-повара выберут в Рязани

В Рязани 3 октября пройдет отборочный этап международного конкурса Chef a la Russe. Его победитель будет представлять город в Открытом Всероссийском кулинарном чемпионате. В нем примут участие команды не только из России, но и со всего мира.

Готовность к соревнованиям подтвердили девять ресторанов Рязани. Каждый должен выставить на конкурс команду из двух поваров и одного кондитера. Они приготовят «Национальный обед», состоящий из трех блюд. У всех команд будет одинаковый набор продуктов и посуды.

Работы оценит профессиональное жюри, состоящее из судей, аккредитованных Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров WorldChefs/WACS. Возглавит жюри глава Российской национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев, пишет РИА «7 новостей».