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Лучшего шеф-повара выберут в Рязани

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В Рязани 3 октября пройдет отборочный этап международного конкурса Chef a la Russe. Его победитель будет представлять город в Открытом Всероссийском кулинарном чемпионате. В нем примут участие команды не только из России, но и со всего мира.

Готовность к соревнованиям подтвердили девять ресторанов Рязани. Каждый должен выставить на конкурс команду из двух поваров и одного кондитера. Они приготовят «Национальный обед», состоящий из трех блюд. У всех команд будет одинаковый набор продуктов и посуды.

Работы оценит профессиональное жюри, состоящее из судей, аккредитованных Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров WorldChefs/WACS. Возглавит жюри глава Российской национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев, пишет РИА «7 новостей».

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